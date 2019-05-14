Учительницу из Канска, влюбившуюся в ученика, признали невменяемой

Расследование уголовного дела завершено. Следователи будут ходатайствовать о мерах принудительного лечения.

Бывшую учительницу английского языка из Канска, обвиняемую в развратной переписке с двумя учениками, специалисты признали невменяемой.

— По результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у обвиняемой установлено психическое расстройство, лишающее её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Отмечается, что расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд, следователи будут ходатайствовать о мерах принудительного лечения.

Ранее Лайф сообщал, что обвиняемого в совращении девочки вологодского священника могут лишить сана.