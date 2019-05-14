Учительницу из Канска, влюбившуюся в ученика, признали невменяемой

Бывшую учительницу английского языка из Канска, обвиняемую в развратной переписке с двумя учениками, специалисты признали невменяемой.
— По результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у обвиняемой установлено психическое расстройство, лишающее её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.
Отмечается, что расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд, следователи будут ходатайствовать о мерах принудительного лечения.
Ранее Лайф сообщал, что обвиняемого в совращении девочки вологодского священника могут лишить сана.
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