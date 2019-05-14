В Раде закон о госязыке назвали проявлением неофашизма

Принятый в Незалежной закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является проявлением неофашизма. Такую точку зрения высказал депутат от партии "Оппозиционный блок" Артур Мартовицкий в ходе брифинга.

По мнению парламентария, инициатива создаёт раскол в обществе, так как притесняет нацменьшинство.

— Почти половина граждан говорит на двух языках — украинском и русском. Или преимущественно на русском. Языковой закон называет их национальным меньшинством и приравнивает к врагам, — заявил он.

Кроме того, он добавил, что подобные решения правительства подрывают доверие украинцев к государству.

Мартовицкий отметил, что языковая политика не только противоречит конституции и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, но и делает Незалежную похожей на Европу "времён инквизиции".

Депутат также обратил внимание на ряд нарушений, допущенных в процессе принятия закона.

По его словам, инициатива была вынесена на обсуждение вопреки существующим правилам процедуры. Кроме того, многие из его коллег, якобы поддержавших проект на голосовании, на самом деле находились за рубежом.

Напомним, 25 апреля парламент Незалежной принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.