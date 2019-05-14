Захарова заявила Лайфу, что Москва готова "нормально общаться" с Вашингтоном

Представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона даже в самые сложные моменты в отношениях с США говорила, что "дверь не закрыта" и что наступят другие времена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила Лайфу, что предыдущая администрация США делала всё, чтобы помешать нынешней выстраивать двусторонние отношения с Москвой.

— Практически два года, вот до того момента, как вышел доклад Мюллера, о чём сегодня говорил президент России, не давали вообще не то что выстраивать двусторонние отношения, а просто их продолжать, даже на том низком уровне, на котором оставил после себя Обама. Просто это была истерика, и делалось всё для того, чтобы помешать нынешней администрации, ещё раз говорю, выстраивать отношения с Россией, хотя, в общем-то, есть чем заняться, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что предыдущая американская администрация сознательно разрушала "всё, что связано с двусторонними отношениями".

— Сегодня внутриполитическая ситуация в США такова, что те, кто был у власти и встречался с Россией буквально чуть ли не каждый месяц, а звонил каждый день, почему-то считают, что нынешняя администрация США встречаться и вести переговоры с Россией не имеет права. Это не к нам уже вопрос, — заявила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что российская сторона даже в самые сложные моменты в отношениях с Вашингтоном говорила, что "дверь не закрыта" и что наступят другие времена.

— К нам вопросов нет, потому что мы готовы нормально общаться, а под словом "нормально" подразумевается взаимоуважительный, взаимовыгодный обмен мнением, диалог, переговорный процесс. И делали, и демонстрировали такой подход, в общем-то, всегда, поэтому вопрос не к нам, — резюмировала Захарова.

Ранее Лайф сообщал, что представитель российского внешнеполитического ведомства оценила вероятность новой кнопки "перезагрузки" в отношениях Москвы и Вашингтона.