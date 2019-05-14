Главу Конституционного суда Украины отправили в отставку

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Главу Конституционного суда Украины отправили в отставку

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Фото: © Pixabay

Главу Конституционного суда Украины Станислава Шевчука отправили в отставку по итогам голосования его членов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что новым главой КС станет Наталья Шаптала. За отставку Шевчука проголосовали 12 человек.

Причиной отставки послужило выраженное экс-главе недоверие. Шевчук в свою очередь обвинил в этом действующего президента Украины Петра Порошенко.

Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путём сохранения контроля над главными государственными институциями, — написал Шевчук в "Фейсбуке".

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