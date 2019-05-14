Переговоры Путина и Помпео завершились спустя полтора часа

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео. Встреча длилась чуть более полутора часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал разговор двух лидеров предметным.

— Беседа продолжалась полтора часа, как и предыдущий телефонный контакт с президентом Трампом 3 мая, — рассказал Ушаков. — Госсекретарь приехал для того, чтобы продолжить обсуждение тех моментов, которые были обозначены в ходе упомянутого телефонного разговора.

Он добавил, что стороны подтвердили свою заинтересованность в начале процесса восстановления отношений.