Страховщики назвали самые угоняемые в России марки авто

В первом квартале 2019 года самыми популярными машинами среди угонщиков стали Hyundai, Toyota и KIA.
По данным "Рогосстраха" и "РЕСО-Гарантии", чаще всего в начале года заявляли об угонах владельцы моделей KIA Sportage, Hyundai Solaris и Toyota Camry.
Сотрудники "Ренессанс-страхования" отметили ещё две модели KIA — Rio и Ceed.
В статистике "Альфастрахования" самыми популярными стали Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
В компании МАКС в числе наиболее угоняемых назвали KIA — Rio и Sportage, а также Hyundai Tucson.
При этом начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании МАКС Евгений Попков объяснил, почему в основном угоняют корейские машины.
— Это является прямым следствием изменения структуры авторынка России. Корейские бренды продают много машин, по которым заключается много полисов каско, и — закономерно — происходит больше угонов, — цитирует Попкова РИА "Новости".
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