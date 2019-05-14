Ушаков рассказал, какие темы обсуждали Путин и Помпео

В ходе встречи президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и международную проблематику. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Обсуждались некоторые вопросы стратегической стабильности и актуальные региональные проблемы — ситуация вокруг Сирии, КНДР, Афганистана, Ливии, Ирана и Венесуэлы, — отметил он.

По его словам, российский лидер надеется, что американская администрация уточнит идеи главы Белого дома Дональда Трампа по вопросам стратегической стабильности, а также выразил разочарование в связи с решением США о выходе из ДРСМД.

Также была обсуждена ситуация с Договором о СНВ, который прекращается в 2021 году.

Кроме того, стороны подтвердили договорённость между президентами о запуске диалога между МИД РФ и Госдепом США по вопросам стратегической стабильности и пообещали всесторонне обсудить Договор о СНВ и ДРСМД.