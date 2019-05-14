В штабе Зеленского назвали казуистикой увольнение главы Конституционного суда

Советник избранного президента рассказал, что приводить к присяге может как глава КСУ, так и исполняющий его обязанности.

Советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков назвал смену главы Конституционного суда казуистикой. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

— Что касается судьи Конституционного суда, на самом деле... Мы живём часто в условиях казуистики. Когда написано, что приводит к присяге глава КСУ, там не написано, глава КСУ или исполняющий его обязанности, — сказал Разумков.

Напомним, ранее в отставку был отправлен глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, который должен был проводить инаугурацию нового главы государства. Новым главой КС станет Наталья Шаптала.