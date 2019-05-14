Украинская тема на переговорах Путина и Помпео не затрагивалась

В ходе переговоров президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи украинская тема не затрагивалась. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Напомним, встреча Владимира Путина и Майка Помпео длилась чуть более полутора часов. Юрий Ушаков рассказал о темах, которые обсудили стороны, также был затронут вопрос о возможной встрече лидеров России и США, в частности в рамках саммита G20 в Осаке.