Ушаков об итогах переговоров в Сочи: Прорыва нет, но деловой настрой чувствуется

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Ушаков об итогах переговоров в Сочи: Прорыва нет, но деловой настрой чувствуется

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал Лайфу, что в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарём США Майком Помпео не было ощущения достижения прорыва, однако заинтересованность американских партнёров в диалоге ощущалась.

Прорыва пока не чувствовалось, но деловой настрой проявился с американской стороны, — рассказал он.

Как писал Лайф, ранее Ушаков сообщил, что в ходе переговоров был затронут вопрос о возможном проведении встречи лидеров России и США, в частности в рамках саммита G20 в Осаке.

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