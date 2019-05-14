Ушаков об итогах переговоров в Сочи: Прорыва нет, но деловой настрой чувствуется

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал Лайфу, что в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарём США Майком Помпео не было ощущения достижения прорыва, однако заинтересованность американских партнёров в диалоге ощущалась.

— Прорыва пока не чувствовалось, но деловой настрой проявился с американской стороны, — рассказал он.

Как писал Лайф, ранее Ушаков сообщил, что в ходе переговоров был затронут вопрос о возможном проведении встречи лидеров России и США, в частности в рамках саммита G20 в Осаке.