Ушаков заявил, что личного послания Трампу от Путина не было

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президент России Владимир Путин не передавал по итогам переговоров в Сочи личного послания своему американскому коллеге Дональду Трампу.
— Личного послания Трампу от Путина не было, — уточнил Ушаков.
Как писал Лайф, ранее он рассказал об итогах встречи госсекретаря США Майка Помпео с российским президентом Владимиром Путиным и темах, которые они обсудили. Стороны также рассмотрели возможность проведения встречи лидеров России и США.
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