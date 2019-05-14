Ушаков заявил, что личного послания Трампу от Путина не было

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Ушаков заявил, что личного послания Трампу от Путина не было

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президент России Владимир Путин не передавал по итогам переговоров в Сочи личного послания своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Личного послания Трампу от Путина не было, — уточнил Ушаков.

Как писал Лайф, ранее он рассказал об итогах встречи госсекретаря США Майка Помпео с российским президентом Владимиром Путиным и темах, которые они обсудили. Стороны также рассмотрели возможность проведения встречи лидеров России и США.

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