Появилось видео сопровождения борта № 1 новейшими Су-57

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Появилось видео сопровождения борта № 1 новейшими Су-57

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Момент прибытия президента РФ Владимира Путина в Ахтубинск в сопровождении шести новейших истребителей Су-57 попал на видео. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

На видео, снятом с борта № 1, можно разглядеть шесть самолётов, летящих бок о бок.

Ранее сообщалось, что российский лидер посетил Ахтубинск, чтобы ознакомиться с серийными образцами авиационной техники и перспективного вооружения, а также провести совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области.

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