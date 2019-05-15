Помпео покинул Сочи после встречи с Путиным и Лавровым

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Помпео покинул Сочи после встречи с Путиным и Лавровым

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Самолёт госсекретаря США Майка Помпео вылетел из международного аэропорта Сочи, пишет ТАСС.

Как сообщал Лайф, встречи главы Госдепа с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым продлились около трёх часов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи Помпео с российским лидером и темах, которые они обсудили. Он отметил, что помимо политических вопросов стороны также рассмотрели возможность проведения встречи Путина и Трампа.

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