В Каннах стартовал 72-й кинофестиваль

Фильмом открытия стала лента американского режиссёра Джима Джармуша "Мёртвые не умирают".

Последние мировые кинематографические достижения представят на 72-м Каннском фестивале. В открывшемся форуме примут участие ведущие режиссёры, сценаристы, актёры из 39 стран, в том числе из России.

Открыли программу Джим Джармуш и его новый фильм — "Мёртвые не умирают". У американского режиссёра уже имеется премия "За лучшее творческое достижение", которой он был отмечен в 1989 году за фильм "Таинственный поезд".

На время проведения фестиваля население города возросло вдвое. Некоторые из жителей заняли места на подступах к фестивальному дворцу.