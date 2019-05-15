В Каннах стартовал 72-й кинофестиваль

Последние мировые кинематографические достижения представят на 72-м Каннском фестивале. В открывшемся форуме примут участие ведущие режиссёры, сценаристы, актёры из 39 стран, в том числе из России.
C'est fait : Javier Bardem et @cgainsbourg ouvrent #Cannes2019 !— CANAL+ (@canalplus) May 14, 2019
72e @Festival_Cannes à vivre sur CANAL+ et @myCANAL > https://t.co/tWYBTBHKBZ pic.twitter.com/ZVsL3tSXmM
Открыли программу Джим Джармуш и его новый фильм — "Мёртвые не умирают". У американского режиссёра уже имеется премия "За лучшее творческое достижение", которой он был отмечен в 1989 году за фильм "Таинственный поезд".
На время проведения фестиваля население города возросло вдвое. Некоторые из жителей заняли места на подступах к фестивальному дворцу.
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