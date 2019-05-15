Путин и Помпео коротко обсудили санкции США против РФ

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров в Сочи обсудили санкции Вашингтона в отношении Москвы. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— О санкциях речь шла очень коротко. Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции и одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене, — цитирует Ушакова РИА "Новости".

Напомним, ранее политики провели встречу в Сочи и обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и международную проблематику. По словам Ушакова, они также рассмотрели возможность встречи президентов США и РФ на саммите G20.