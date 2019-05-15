Путин и Помпео коротко обсудили санкции США против РФ

Читайте также

Путин и Помпео коротко обсудили санкции США против РФ

1143

Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров в Сочи обсудили санкции Вашингтона в отношении Москвы. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

О санкциях речь шла очень коротко. Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции и одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене, — цитирует Ушакова РИА "Новости".

Напомним, ранее политики провели встречу в Сочи и обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и международную проблематику. По словам Ушакова, они также рассмотрели возможность встречи президентов США и РФ на саммите G20.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×