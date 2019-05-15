В Тель-Авиве назвали первых финалистов Евровидения

Here's a recap of tonight's 17 songs.



Cast your vote for who you would like to see in the Grand Final on Saturday!#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/IrKpkGrk5l — Eurovision (@Eurovision) 14 мая 2019 г.

В Тель-Авиве завершился первый полуфинал Евровидения, зрители узнали имена первых десяти финалистов. В завершающую часть конкурса прошли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Всего в этом этапе приняли участие 17 артистов и коллективов.

В итоге в десятке лучших оказались Катерина Дуска из Греции, Невена Божович из Сербии, представительница Белоруссии Зена, представительница Кипра Тамта, Виктор Крон из Эстонии, группа Lake Malawi из Чехии, оперная певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, исландская группа Hatari, представитель Сан-Марино Серхат и дуэт Залы Краль и Гашпера Шантла из Словении.

Второй полуфинал Евровидения состоится 16 мая, в нём примет участие представитель России Сергей Лазарев. Финал намечен на 18 мая.