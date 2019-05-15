В Индии подростки вырвали друга из пасти крокодила

Животное схватило 14-летнего мальчика за правую ногу, в результате чего у него оказалась сильно повреждена конечность.

В индийском штате Гуджарат мальчику удалось выбраться из пасти крокодила с помощью своих друзей. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

13 мая 14-летний индийский подросток отправился купаться на реку вместе со своими приятелями. Когда он зашёл в воду, крокодил схватил его за правую ногу и попытался утащить поглубже.

Мальчик закричал от боли, и товарищи бросились ему на помощь, начав кидать в крокодила камни. Животное отпустило ногу парня, после чего друзья вытащили его на берег и вызвали медиков.

Главврач больницы города Кхедбрама, в которую доставили пострадавшего, сказал, что кости правой ноги подростка сильно повреждены. Мальчика перевели в районную клинику для дальнейшего лечения.