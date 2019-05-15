"Атлетико" сообщило об уходе Антуана Гризманна

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"Атлетико" сообщило об уходе Антуана Гризманна

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Фото: © Twitter / Antoine Griezmann

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что покинет клуб после окончания сезона. Об этом сообщили в пресс-службе "Атлетико".

Это были невероятные пять лет, благодарю вас за всё. Вы навсегда останетесь в моём сердце, — отметил футболист в своём обращении.

По словам спортсмена, он уже связался с руководством клуба и сообщил о своём решении.

Как уточняется, последний матч за мадридскую команду Гризманн проведёт 18 мая.

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