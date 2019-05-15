В Норвегии нашли двух российских туристов, перевернувшихся на лодке

В Норвегии обнаружили двух туристов из России, перевернувшихся на лодке во время рыбалки в море. Об инциденте сообщила пресс-служба Центра спасательных операций по Северной Норвегии.

— Поиски людей к западу от Сеньи были окончены в 23:05 по местному времени (00:05 мск) после того, как второй человек был найден близко к суше недалеко от места, где до этого была обнаружена перевернувшаяся лодка, — отметили в сообщении.

Как уточняется, россияне вышли в море утром и днём ещё были на связи. Сообщения о пропаже поступили ближе к вечеру.

Отмечается, что в поисках были задействованы вертолёты и суда. О состоянии россиян не сообщается.