Костюмы украинцев и россиян попали в топ-10 самых странных на Евровидении

В рейтинг также вошли финская группа Lordi, кукла Индюк Дастин и целый показ мод с нарядами из туалетной бумаги.

Костюмы российских и украинских исполнителей попали в топ самых странных нарядов музыкального конкурса Евровидение. Такой рейтинг выпустила газета The Independent.

Авторы материала отдали первое место финской группе Lordi, выигравшей Евровидение в 2006 году. На второй строчке оказалась ослепительная Верка Сердючка, занявшая на конкурсе то же место, что и в рейтинге. Тройку лидеров замыкает ирландский поп-дуэт Jedward.

Четвёртое место за целым показом мод, костюмы для которого сделаны из туалетной бумаги. Так в 2016 году открывали Евровидение.

На пятой строчке оказались милые "Бурановские бабушки", занявшие в 2012 году второе место на Евровидении. Также в десятке немецкая певица Джейми-Ли Кривиц, норвежская глэм-метал-группа Wig Wam, ирландский кукловод и его кукла Индюк Дастин, литовская группа InCulto и поп-группа Scooch с костюмами сотрудников авиакомпании.

Напомним, что 14 мая в Тель-Авиве начался музыкальный конкурс Евровидение, где уже определили первых полуфиналистов. Во втором полуфинале 16 мая примет участие Сергей Лазарев.