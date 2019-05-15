Президента Словакии ждёт штраф в €39 тысяч за сокрытие информации

Отмечается, что Андрей Киска не сообщил о дополнительном финансировании своей предвыборной кампании.

Действующего президента Словакии Андрея Киску, полномочия которого истекают через месяц, обязали выплатить штраф в размере 39 тысяч евро за сокрытие информации о финансировании избирательной кампании в 2014 году. Об этом сообщает телеканал TA 3.

Комитет Национального совета республики по исключению конфликта интересов на госдолжностях призвал президента вернуть сумму, равную трём его окладам, в бюджет страны за то, что он не сообщил о средствах его компании KTAG, использованных в ходе предвыборной деятельности.

Киска оспорил решение комитета, заявив, что это всё — "происки политических противников".

Напомним, что в июне 2014 года бизнесмен, вступивший в должность президента Словакии, отказался от положенной ему зарплаты, отдавая все деньги на благотворительность.

В 2019 году в ходе очередных выборов победила гражданская активистка Зузана Чапутова, она вступит в высшую должность 15 июня.