Верховный лидер Ирана заявил, что войны с США не будет

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны с США не предвидится. Своим мнением он поделился в эфире национального телевидения.
— Никакой войны не будет. Иранский народ выбрал путь сопротивления, — отметил он.
Хаменеи также сравнил переговоры с представителями Госдепа с ядом и добавил, что нынешняя Администрация США "ещё ядовитее", чем прежняя.
По его словам, зарубежные партнёры призывают Иран "договориться" о сокращении вооружения, зная, что у него не будет возможности защититься в случае внезапного нападения.
Напомним, в 2015 году шесть стран — США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия — заключили с Ираном соглашение, по которому санкции против ближневосточной страны будут отменены в обмен на соблюдение нескольких условий.
В частности, Тегеран пообещал вывезти большую часть своего обогащённого урана за рубеж, переоборудовать урановый завод в научно-исследовательский центр и в течение 20 лет допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Рухани сообщил об аналогичных намерениях 8 мая 2019 года. После этого госсекретарь США Майк Помпео заявил о подготовке мер для сдерживания Ирана.
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