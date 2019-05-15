СМИ: Два российских туриста-рыбака погибли в Норвегии

Двое российских туристов-рыбаков, перевернувшихся в лодке в районе острова Сенья в Норвегии, скончались. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро.
Сотрудники норвежской полиции подтвердили гибель двух мужчин старше 50 лет, однако причины смерти не назвали, пообещав провести расследование инцидента.
По предварительным данным, близкие погибших будут проинформированы в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что россияне вышли в море утром и днём ещё были на связи. Сообщения о пропаже поступили ближе к вечеру.
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