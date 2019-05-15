В пригороде Алеппо из-за обстрела боевиков погибло шесть человек

По информации сирийских СМИ, террористы осуществили бомбардировку военного аэродрома.

В районе военного аэродрома пригорода Алеппо Нейраба в результате артиллерийского обстрела погибло шесть человек. Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya.

— Шесть человек погибли в результате артиллерийской атаки лагеря Нейраб со стороны террористических группировок, — передаёт телеканал.

Напомним, что сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной кампании освободила несколько населённых пунктов на севере провинции Хама, заняв стратегически важные поселения Калъат эль-Мудик и Кафр-Набуда.

Как ранее писал Лайф, ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Боевые действия возобновились в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо. Боевики предпринимали попытки атаковать населённые пункты и российскую военную базу.