Мэй обсудила со Столтенбергом угрозы со стороны Китая и России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 мая провела встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудила с ним угрозы, которые, по её мнению, исходят со стороны России и КНР. Соответствующее заявление опубликовали на сайте британского правительства.

Как уточняется, в ходе беседы политики обсудили проблемы безопасности, с которыми сталкивается Североатлантический альянс, а также уделили внимание так называемой российской агрессии и киберугрозе со стороны Китая.

В этой связи Мэй посоветовала странам — членам НАТО присмотреться к этим странам.

Кроме того, Столтенберг и Мэй обсудили процесс подготовки к декабрьскому саммиту лидеров стран НАТО.