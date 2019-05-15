В ООН рассказали о пользе еды из насекомых

Эксперт в области питания полагает, что употребление таких продуктов может стать одним из решений проблемы мирового голода.

Проблема дефицита продовольствия и мирового голода заставляет учёных искать альтернативные источники питания, среди которых наиболее вероятным решением может быть употребление в пищу насекомых. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эксперта ООН в области продовольствия и сельского хозяйства.

— В мире сейчас наблюдается интерес в том, что касается поиска не только питательной, но и экологически чистой еды… Пищевая ценность насекомых зависит от их вида, стадии роста и места обитания, но в целом они содержат высокое количество белка, которое можно сравнить с рыбой, насыщенные жирные кислоты — они очень полезны для страдающих от недоедания детей, а также клетчатку, фосфор, магний и цинк, — заявила Джулия Муир, ведущий эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По словам директора предприятия по выращиванию сверчков, если человечество к 2050 году не найдёт альтернативного источника белка, его не хватит на всех людей. Он отмечает, что в сверчках содержится очень много белка и они заметно выигрывают в расчёте требуемой еды и воды на килограмм по сравнению с быками и коровами.

Джулия Муир добавляет, что применение насекомых в пищу не может стать единственным решением проблемы мирового голода из-за недооценённости этого способа питания.

Также Муир надеется на то, что в будущем людской страх перед употреблением подобной еды нивелируется и мы сможем увидеть на рынке больше продуктов из "невидимых" насекомых, которые не будут явно указываться в составе на упаковке (например, мука из сверчков). Всё же, подчёркивает Муир, еда из насекомых для более чем двух миллиардов человек не новость, а обычная практика.