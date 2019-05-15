Бутину переведут в федеральную тюрьму в течение двух недель

Отец россиянки сообщил, что у неё забрали все личные вещи, включая фотографии и дневники.

Российская студентка Мария Бутина в настоящий момент находится в распределительном центре штата Оклахома, откуда её в течение двух недель перевезут в федеральную тюрьму. Об этом рассказал отец девушки Валерий Бутин.

Название тюрьмы, в которую поместят Бутину, пока не известно.

— Защита Марии старается добиться того, чтобы она была определена в учреждение с более демократичным режимом содержания заключённых, расположенное ближе к Вашингтону, где находится адвокатская контора её защиты, — передают слова Бутина "Известия".

Он отметил, что связи с дочерью у него сейчас нет, но ему кажется подозрительным внезапное решение перевезти девушку из одного распределительного центра в другой.

Он также добавил, что, по словам адвокатов, в тюрьме Northern Neck, откуда недавно перевели Бутину, условия были более демократичные. Так, у заключённых была возможность выходить на прогулки раз в неделю и пользоваться Интернетом ограниченное количество времени.

По словам Валерия Бутина, в случае досрочного освобождения его дочь сможет выйти на свободу уже 5 ноября 2019 года, однако никаких гарантий нет.

Отвечая на вопрос о состоянии Марии, мужчина признался, что она говорит только о том, что похудела, и, возможно, не жалуется, чтобы не пугать родных.

Напомним, Вашингтон обвинил российскую студентку Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Изначально она отвергала обвинения, однако позднее признала вину в сговоре. По словам отца девушки, признание стало реакцией на давление американского следствия. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. С учётом времени, пока Мария находилась в заключении во время следствия, ожидается, что она выйдет на свободу в начале ноября этого года.

Ранее стало известно, что с 11 по 13 мая Марию дважды переводили в новую тюрьму.