На Украине уточнили причину отставки главы Конституционного суда

В Конституционном суде Украины уточнили причины отставки главы инстанции Станислава Шевчука, сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что КС принял постановление об увольнении на основании пункта 3 статьи 21 Закона Украины "О Конституционном суде Украины".

Под этим подразумевается увольнение за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, которое несовместимо со статусом судьи КС, или выявление несоответствия занимаемой должности.

Напомним, ранее в отставку был отправлен глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, который должен был проводить инаугурацию нового главы государства. Новым главой КС станет Наталья Шаптала.