При стрельбе в мексиканском баре погиб один человек, 11 получили ранения

В мексиканском городе Плая-дель-Кармен в результате стрельбы в баре скончался один человек, ещё 11 ранены, сообщает Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.

Imágenes fuertes después de la balacera en cervecería "Chapultepec", en Playa del Carmen pic.twitter.com/gx0aTMSgfz — Mister137 (@ElMister137) May 14, 2019

Как уточняется, ночью двое злоумышленников, проходивших мимо бара, открыли огонь по посетителям заведения.

На место происшествия сразу после стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, армейские подразделения и морская пехота.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.