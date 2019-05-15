При стрельбе в мексиканском баре погиб один человек, 11 получили ранения

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При стрельбе в мексиканском баре погиб один человек, 11 получили ранения

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Фото: © Twitter / José Luis Morales

В мексиканском городе Плая-дель-Кармен в результате стрельбы в баре скончался один человек, ещё 11 ранены, сообщает Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.

Как уточняется, ночью двое злоумышленников, проходивших мимо бара, открыли огонь по посетителям заведения.

На место происшествия сразу после стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, армейские подразделения и морская пехота.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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