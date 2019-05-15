При стрельбе в мексиканском баре погиб один человек, 11 получили ранения

В мексиканском городе Плая-дель-Кармен в результате стрельбы в баре скончался один человек, ещё 11 ранены, сообщает Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.
Imágenes fuertes después de la balacera en cervecería "Chapultepec", en Playa del Carmen pic.twitter.com/gx0aTMSgfz— Mister137 (@ElMister137) May 14, 2019
Как уточняется, ночью двое злоумышленников, проходивших мимо бара, открыли огонь по посетителям заведения.
На место происшествия сразу после стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, армейские подразделения и морская пехота.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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