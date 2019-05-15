Кинолог рассказал, в каком возрасте можно дарить детям собаку

Владимир Голубев посоветовал родителям тщательно подумать о моменте появления питомца для малыша.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев не советует родителям заводить собаку для ребёнка до семи лет в связи с его несформировавшейся ответственностью.

— Не стоит заводить собаку, если ребёнок совсем маленький — от двух до пяти лет. Щенки не всегда терпеливы, если их начнут таскать за уши, хвост и шерсть, и могут в ответ укусить ребёнка. Считается, что минимальный возраст, когда ребёнок способен самостоятельно и полноценно ухаживать за собакой, — это семь лет, — сообщил Голубев РИА "Новости".

Кинолог отмечает, что до достижения данного возраста ребёнок просто не способен ставить чужие интересы выше своих, добавляя, что собака — это не живая игрушка, а ответственность для каждого члена семьи.