Эксперты узнали, сколько в России некачественной молочной продукции

Почти 7% молочных продуктов в РФ не соответствуют физико-химическим стандартам качества. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
— Доля молочной продукции, не соответствующей требованиям по физико-химическим показателям, в 2018 году составила 6,8%, — говорится в сообщении ведомства.
При этом в предыдущем году Роспотребнадзор снял с реализации более 700 тонн молока и молочной продукции.
Как ранее сообщал Лайф, по данным Россельхознадзора, более 20% молочной продукции РФ в 2018 году оказалось фальсификатом.
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