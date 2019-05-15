Эксперты узнали, сколько в России некачественной молочной продукции

Согласно сообщению Роспотребнадзора, в прошлом году с реализации сняли более 700 тонн товара по причине ненадлежащего качества.

Почти 7% молочных продуктов в РФ не соответствуют физико-химическим стандартам качества. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

— Доля молочной продукции, не соответствующей требованиям по физико-химическим показателям, в 2018 году составила 6,8%, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в предыдущем году Роспотребнадзор снял с реализации более 700 тонн молока и молочной продукции.

Как ранее сообщал Лайф, по данным Россельхознадзора, более 20% молочной продукции РФ в 2018 году оказалось фальсификатом.