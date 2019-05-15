Жителя Хабаровского края приговорили к 25 годам тюрьмы за терроризм

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Жителя Хабаровского края приговорили к 25 годам тюрьмы за терроризм

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Фото: © Pixabay

Дальневосточный окружной военный суд приговорил жителя города Николаевск-на-Амуре к 25 годам лишения свободы за терроризм, сообщает региональное Управление ФСБ РФ.

29 апреля 2019 года по результатам рассмотрения уголовного дела, возбуждённого УФСБ России по Хабаровскому краю, Дальневосточный окружной военный суд приговорил... к 25 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии особого режима, — приводит выдержку из сообщения ведомства РИА "Новости".

Как уточняется, житель Николаевска-на-Амуре присягнул террористической группировке ИГИЛ* во время отбывания наказания за тяжкое преступление против жизни и здоровья.

Вернувшись на свободу, он собрал мощное самодельное взрывное устройство и планировал подорвать его рядом с социальным объектом города, но ему помешали сотрудники УФСБ.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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