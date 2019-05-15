После возвращения из Сочи Помпео встретится с Трампом

Президент США Дональд Трамп встретится с госсекретарём Майком Помпео после его возвращения из Сочи, где он провёл встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Как говорится в расписании главы Белого дома, встреча с Помпео состоится в Овальном кабинете в закрытом режиме 15 мая в 14:45 (21:45 мск).

Напомним, 14 мая Майк Помпео прибыл с визитом в Сочи. Его встреча с Владимиром Путиным длилась чуть более полутора часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о темах, которые обсудили стороны, также был затронут вопрос о возможной встрече глав России и США.

Позже в Кремле заявили, что переговоры прошли без "прорывов", но с деловым настроем. Сам Помпео назвал встречу с российским лидером позитивным шагом вперёд.