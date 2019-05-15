График работы Московского Кремля для туристов изменится с 15 мая

В связи с началом туристического сезона главная достопримечательность столицы переходит на летний режим.

С началом летнего туристического сезона поменялось расписание прохода в Московский Кремль, допуск в который будет открыт с 9:30 до 17:00 ежедневно, кроме четверга.

— В связи с началом летнего туристического сезона с 15 мая по 30 сентября 2019 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9:30 до 17:00, пребывание посетителей на его территории станет возможным до 18:00, — отмечается в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Также в сообщении напоминают, что достопримечательность закрыта для посещений по четвергам.