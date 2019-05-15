Депутат Рады сравнил Порошенко с "мёртвым гусем"

Действующий президент Незалежной Пётр Порошенко превратился в "мёртвого гуся" в попытке удержаться у власти, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич.

Парламентарий заявил, что после всего, что Порошенко сделал со страной, он и его администрация должны уйти как можно скорее.

— То цепляние за власть, которое мы видим, когда раздаются должности и награды, принимаются стратегические решения человеком, который уже даже не хромая утка, а, простите, мёртвый гусь, возмущает не только нас, но и как минимум 73% наших граждан, которые проголосовали именно против Порошенко, — заявил он.

Кроме того, Шуфрич подчеркнул, что "абсолютно положительно" относится к планам команды Зеленского о роспуске Рады, и, по его мнению, нужно сделать всё необходимое, чтобы это произошло "как можно быстрее".

Как писал Лайф, ранее Порошенко посоветовал Зеленскому продолжать курс нынешней власти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его совет слоганом рекламной кампании ада.