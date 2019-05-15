СМИ: С военной формы уберут гражданские награды

Минобороны намерено снизить количество "ярких деталей" на парадной форме, которые иногда не имеют отношения к заслугам перед страной.

Российским военным разрешат размещать на парадной форме только десять государственных орденов и медалей и иных ведомственных геральдических знаков, а ношение гражданских наград и геральдических знаков общественных организаций будет запрещено. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Сейчас такое правило негласно действует для участников Парада Победы на Красной площади. Новые же требования, которые собираются ввести в мае, будут касаться всех без исключения случаев ношения парадной формы.

Эксперты считают такое решение правильным, так как это подчеркнёт статус государственных и ведомственных наград Минобороны.

— Это придаст военной форме строгий вид, а количество ярких деталей не будет отвлекать внимание от действительно стоящих знаков отличия военнослужащего, — прокомментировал нововведение главный редактор журнала "Сержант" Геннадий Плоткин.