В Иркутске неизвестный насмерть сбил подростка на "зебре" и скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель насмерть сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Иркутске. Сейчас полиция ищет виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.
— Около 8 утра (3:00 мск) неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по "зебре". 17-летний подросток погиб на месте происшествия от полученных травм, — говорится в сообщении регионального ГУ МВД РФ.
Госавтоинспекторы обнаружили автомобиль предполагаемого нарушителя — чёрный "Мерседес-Бенц", самого водителя разыскивают.
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