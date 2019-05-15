В Иркутске неизвестный насмерть сбил подростка на "зебре" и скрылся с места ДТП

Читайте также

В Иркутске неизвестный насмерть сбил подростка на "зебре" и скрылся с места ДТП

1713

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Неизвестный водитель насмерть сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Иркутске. Сейчас полиция ищет виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.

Около 8 утра (3:00 мск) неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по "зебре". 17-летний подросток погиб на месте происшествия от полученных травм, — говорится в сообщении регионального ГУ МВД РФ.

Госавтоинспекторы обнаружили автомобиль предполагаемого нарушителя — чёрный "Мерседес-Бенц", самого водителя разыскивают.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×