Синоптики предупредили москвичей о похолодании

В европейской части России в ближайшие дни похолодает, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По её словам, 15 мая приближающийся циклон подойдёт максимально близко к Москве и станет причиной осадков, а северный ветер "заморозит" температуру воздуха в промежутке от 17 до 22 градусов до конца недели.

При этом в ночное время суток значительно похолодает. Так, в ночь с 16 на 17 мая температура составит от 1 до 6 градусов. А на почве в эту ночь и вовсе возможны заморозки.