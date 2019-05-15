В Магадане задержали подозреваемого в убийстве четырёхлетней девочки

По данным следствия, житель посёлка Снежного убил ребёнка на съёмной квартире, его мотивы пока не раскрываются.

Магаданские следователи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве четырёхлетней девочки. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Магаданской области.

Ведомство отмечает, что пропавшая без вести из посёлка Снежного девочка была найдена со следами насилия на теле.

— По версии следствия, житель посёлка Снежного 12 мая совершил убийство малолетней на съёмной квартире. Мотивы убийства устанавливаются, — говорится в сообщении СК.

По информации ведомства, расследование продолжается, в том числе выясняются причины смерти ребёнка.