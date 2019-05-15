За год работы по Крымскому мосту проехало 5 млн авто

Результаты наблюдений подтверждают надёжность перехода и его соответствие всем параметрам.

За год с момента открытия по Крымскому мосту проехало пять миллионов автомобилей, в их числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

— Годовой трафик более чем в три раза превысил аналогичный показатель паромной переправы (за 2017 год), — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти 12 месяцев мост работал в штатном режиме, связь между материком и полуостровом не прерывалась, несмотря на штормы в Керченском проливе.

Крымский мост соединил Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту открыл 15 мая президент РФ Владимир Путин, запущено оно было 16-го. Железнодорожную часть планируется открыть в декабре 2019 года.