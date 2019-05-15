Франция примет участие в расследовании катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) включилось в расследование причин аварии лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в качестве страны-представителя, участвовавшей в разработке двигателя для данного самолёта. Об этом РИА "Новости" сообщили в Европейском агентстве по безопасности полётов (EASA).

— EASA вовлечено в расследование как технический консультант аккредитованного представителя французского BEA, которое принимает участие в расследовании как представитель государства, разработавшего двигатель, — говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении самолёта получат выплаты в размере девяти миллионов рублей. Тела всех погибших в катастрофе опознаны, была проведена молекулярно-генетическая идентификация.

Ранее Лайф писал о причинах трагедии в Шереметьево и приводил статистику проблемных моментов SSJ 100.