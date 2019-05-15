Якутский магазин объяснил появление "золотого" кефира за 750 рублей

В администрации супермаркета заявили, что у них продаётся только "эксклюзив", прибывающий из Москвы на самолётах.

Администрация якутского магазина объяснила цену на кефир в 750 рублей тем, что его доставляют на самолётах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководство супермаркета.

Ранее жителей Якутска шокировала цена на молочный продукт — 750 рублей, при том что в Москве его стоимость редко выходит за рамки 68–85 рублей.

— Это московский кефир. Мы его много продали. Он прилетел на самолёте, а там транспортные большие. Всё раскупили. В нашем магазине продаётся только эксклюзив, то, чего в городе нет. В Якутске нигде больше нет такого. Если заказ будет, будут покупатели, мы закажем ещё такой кефир, — заявила администратор магазина.

Уточняется, что в среду кефир в магазине уже отсутствовал, но в супермаркете пообещали новые поставки.