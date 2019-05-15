Эксперт заявил, что новые украинские десантные катера не могут "стоять ровно"

По словам Тараса Чмута, в теории суда должны быстро ходить, но на практике возникают вопросы.

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут признал, что у десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" Военно-морских сил Украины множество проблем. Как рассказал эксперт в эфире телеканала UMN, в частности, судно должно стоять ровно, но у него "дифферент какой-то или крен".

— В теории это всё может быть хорошо, ходить, быстрое, скоростное, — сказал специалист.

В то же время на практике, по его словам, возникает много вопросов.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены направить в 2019 году в Азовское море два десантных катера "Кентавр" для охраны и патрулирования.