Эксперт заявил, что новые украинские десантные катера не могут "стоять ровно"

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Эксперт заявил, что новые украинские десантные катера не могут "стоять ровно"

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Фото: © Википедия

По словам Тараса Чмута, в теории суда должны быстро ходить, но на практике возникают вопросы.

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут признал, что у десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" Военно-морских сил Украины множество проблем. Как рассказал эксперт в эфире телеканала UMN, в частности, судно должно стоять ровно, но у него "дифферент какой-то или крен".

В теории это всё может быть хорошо, ходить, быстрое, скоростное, — сказал специалист.

В то же время на практике, по его словам, возникает много вопросов.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены направить в 2019 году в Азовское море два десантных катера "Кентавр" для охраны и патрулирования.

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