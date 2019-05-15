Синоптики пообещали москвичам ливни с грозами 15 мая

Из-за такой погоды в российской столице выпадет около четверти месячной нормы осадков.

Температура воздуха сегодня, 15 мая, не поднимется выше 21 градуса, при этом в Москву нагрянут ливни с грозами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

По словам синоптиков, ветер ожидается северный со скоростью 4–9 метров в секунду, а при грозах может усилиться до 17 м/с. Атмосферное давление сегодня будет немного повышенное — 750 миллиметров ртутного столба.

Волосюк также отметила, что из-за ливня с грозами интенсивность осадков достигнет 15 миллиметров, что составляет около четверти нормы за месяц.

Ранее синоптики сообщали, что на этой неделе в столице ожидается похолодание и грозы.