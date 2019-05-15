Грузовой Boeing 737 экстренно сел в аэропорту Красноярска после отказа двигателя

Самолёт Boeing 737 авиакомпании AirbrigeCargo экстренно сел в Красноярске из-за отказа двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В ведомстве добавили, что воздушное судно следовало по маршруту Шанхай — Москва. Как уточнили в аэропорту Красноярска, у лайнера отказал один из двигателей.

При посадке никто не пострадал. После диагностики самолёт продолжит полёт.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing компании UTair, следующий из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт вылета. Причины инцидента пока не сообщаются.