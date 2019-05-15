Иран официально сократил часть своих обязательств по ядерной сделке. Это постановление было вынесено Высшим советом нацбезопасности страны, о чём сообщает ISNA со ссылкой на источник в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

— В течение нескольких дней общественности будет сообщено о предпринятых шагах, также мы объявим о планах по допуску представителей средств массовой информации на объекты в Араке и Натанзе, — приводит слова сотрудника ОАЭИ агентство.

По данным СМИ, теперь Тегеран может начать работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжёлой воде в Араке. Не исключают, что это произойдёт, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий не выполнят требования соглашения в течение двух месяцев.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Рухани сообщил об аналогичных намерениях 8 мая 2019 года. После этого госсекретарь США Майк Помпео заявил о подготовке мер для сдерживания Ирана.