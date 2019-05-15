Крымский мост оказался тяжелее 35 Эйфелевых башен

Только один железнодорожный пролёт весит более 500 тонн — тяжелее Международной космической станции.

Металлоконструкции моста через Керченский пролив весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

По словам строителей, только один железнодорожный пролёт весит более 500 тонн — даже тяжелее, чем Международная космическая станция, а арочные пролёты весят, как 400 пустых самосвалов КамАЗ — десять тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что за год работы по Крымскому мосту проехало пять миллионов автомобилей. Автомобильная часть моста в Крым была открыта ровно год назад. Движение машин запустили на следующий день. Железнодорожную часть планируется открыть в декабре 2019 года.