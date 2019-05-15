Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил фанатов "Игры престолов" с хомяками и кроликами. В комментарии агентству городских новостей "Москва" парламентарий признался, что сам не смотрел популярную сагу.
— Они просто сходят с ума. Не этим надо заниматься, — заявил Милонов. — Они ведут себя как кролики, как хомяки.
По мнению Милонова, поклонники саги "льют сопли" и ведут себя запрограммированно, поскольку, как считает депутат, этого хотят создатели сериала.
— Это попса, это хавчик такой, "видео-McDonald's", который нужно скармливать, пока пипл хавает, — полагает депутат.
Напомним, что сейчас идёт показ финального сезона "Игры престолов". Фанаты сериала с нетерпением ожидают заключительной серии саги. Ранее россияне назвали любимых персонажей сериала.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени