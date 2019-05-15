По мнению парламентария, поклонники саги "льют сопли" и ведут себя запрограммированно, как этого и хотят создатели сериала.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил фанатов "Игры престолов" с хомяками и кроликами. В комментарии агентству городских новостей "Москва" парламентарий признался, что сам не смотрел популярную сагу.

— Они просто сходят с ума. Не этим надо заниматься, — заявил Милонов. — Они ведут себя как кролики, как хомяки.

По мнению Милонова, поклонники саги "льют сопли" и ведут себя запрограммированно, поскольку, как считает депутат, этого хотят создатели сериала.

— Это попса, это хавчик такой, "видео-McDonald's", который нужно скармливать, пока пипл хавает, — полагает депутат.

Напомним, что сейчас идёт показ финального сезона "Игры престолов". Фанаты сериала с нетерпением ожидают заключительной серии саги. Ранее россияне назвали любимых персонажей сериала.