По предварительным данным, источником заразы стал говяжий фарш. Его изымают из продажи десятками тонн.

В десяти штатах США зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Об этом сообщают федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) страны.

На сегодняшний день подтвердили 196 случаев заражения, 28 человек находятся под наблюдением врачей.

Речь идёт о кишечной инфекции, возбудителем которой является энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli. Её обнаружили в говяжьем фарше, но, по словам специалистов, инфекция могла вспыхнуть и по многим другим причинам.

Между тем две продовольственные компании уже отозвали 75,5 тонны произведённого ими говяжьего фарша. По словам врачей, заражённое мясо всё ещё может находиться на прилавках магазинов. Но между этими продуктами и инфекцией пока нет чёткой связи.

Сейчас в ЦКПЗ проводят расследование, чтобы выявить источники поставки заражённого говяжьего фарша.

Ранее учёные предупредили, что мыть куриное мясо перед готовкой опасно.