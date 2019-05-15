Аксёнов назвал Крымский мост символом мощи России

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал мост через Керченский пролив символом мощи России и русской мечты. Он напомнил, что сложнейший в техническом плане проект был реализован в кратчайшие сроки.

— Думаю, что важно не только экономическое, но и символическое значение Крымского моста. Это символ мощи России, её возрождения, её способности творить историю, символ нашего единства и уверенности в завтрашнем дне. Это символ крымской мечты, русской мечты, — написал на своей странице в "Фейсбуке" Аксёнов.

Что касается строительства, то тут глава Крыма добавил, что проект был реализован благодаря таланту и труду тысяч специалистов.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта ровно год назад. Движение машин запустили на следующий день. Железнодорожную часть планируется открыть в декабре 2019 года.